Calciomercato Lazio sirene francesi per Zaccagni | quel club studia il colpo Ecco le ultimissime

Il calciomercato della Lazio si arricchisce di una nuova novità: un club francese ha manifestato interesse per il capitano Zaccagni, studiando un possibile colpo. La situazione del giocatore, fino a poco tempo fa stabilmente inserito nel progetto biancoceleste, ha attirato l'attenzione di diverse società straniere. Le trattative e le valutazioni continuano, mentre le voci si susseguono senza conferme ufficiali.

Comolli promette: «Sarà un mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Sui rinnovi di Spalletti e Vlahovic vi dico questo» Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Calciomercato Inter: Calhanoglu a un passo dal Galatasaray, l’annuncio shock dell’agente! La rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurri Comolli promette: «Sarà un mercato ambizioso a prescindere dalla Champions.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, sirene francesi per Zaccagni: quel club studia il colpo. Ecco le ultimissime Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissimeCalciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Calciomercato Juve: il colpo che... Lazio, Zaccagni torna a disposizione: Sarri adesso pensa al suo rientro immediato, le ultimissimeBastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo...