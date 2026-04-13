Calciomercato Juve Openda riscattato ma la sua permanenza in bianconero è un miraggio Le opzioni per l’estate

Il calciomercato della Juventus ha visto il riscatto di Openda, ma al momento non è chiaro se resterà in maglia bianconera anche nella prossima stagione. Le decisioni sul suo futuro dipenderanno dalle strategie della società e dalle offerte che arriveranno in estate. Per ora, l’attaccante non ha ancora una conferma ufficiale per il prolungamento o il trasferimento a titolo definitivo.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, Openda è stato riscattato ma la sua permanenza a Torino per adesso è un miraggio. Ecco tutte le opzioni per l’estate. La Juve ha definito il futuro prossimo di Loïs Openda. Nonostante il riscatto ormai certo a fine stagione, il calciatore sembra destinato a lasciare Torino già a giugno. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’intenzione del club bianconero sarebbe quella di cedere la punta in prestito secco o con diritto di riscatto.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! L’obiettivo della società è permettere all’attaccante di ritrovare brillantezza in un’altra piazza, evitando un pericoloso deprezzamento del cartellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Openda riscattato ma la sua permanenza in bianconero è un miraggio. Le opzioni per l’estate Calciomercato Juve, un bianconero nel mirino di Allegri per l’estate: un dettaglio frena la trattativa. Le ultimeTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Leggi anche: Openda Juve, il belga in panchina contro il Pisa: addio in estate? Le ultimissime sul futuro del giocatore bianconero