Calciomercato Inter LIVE | Calhanoglu verso l’addio novità sulla trattativa per Muharemovic

Sul calciomercato dell'Inter si segnalano novità riguardo alla possibile partenza di Calhanoglu e aggiornamenti sulla trattativa per Muharemovic. La sessione di mercato è caratterizzata da incontri e trattative in corso, con indiscrezioni che circolano sui possibili sviluppi. La redazione monitora costantemente le operazioni in atto, offrendo aggiornamenti in tempo reale su tutte le trattative della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 13 APRILE Mercato Inter, irrompe l’agente di Calhanoglu: «In estate diventerà un giocatore del Galatasaray al 99%.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Calhanoglu verso l’addio, novità sulla trattativa per Muharemovic Calciomercato Inter LIVE: Novità sulla trattativa per Muharemovic. Sfida alla Juventus per un centrocampistadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Argomenti più discussi: Calhanoglu, il Galatasaray tornerà alla carica: la posizione dell’Inter. Chivu dovrà capire…; Inter, Calhanoglu: Il ricordo dello Scudetto perso è ancora vivo. Dopo aver perso due finali di Champions, l'obiettivo è quello. Chivu più empatico di Inzaghi. Poi traccia il futuro e offre un consiglio a chi critica Svilar per il goal subito; Calciomercato Inter, nessun addio: rinnovo a Calhanoglu in arrivo; Rebus Calhanoglu: Inter offrirà rinnovo al ribasso, allora lui chiederebbe di firmare almeno per…. "Calciomercato #Inter a sorpresa spunta il nome di #Diaby dell’Al Ittihad per la fascia destra. Le trattative sono" - Results on X | Live Posts & Updates x.com Sta tornando il calciomercato: c'è già un giocatore dell'Inter in uscita L'Inter, lo sappiamo, avrà diverse operazioni da fare sul mercato tra scadenze e nuovi innesti, soprattutto nel reparto arretrato. È proprio in questa zona del campo che il club nerazzurr - facebook.com facebook