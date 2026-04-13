Calciomercato Inter Cocchi cambia agenzia di procuratori | tutti i dettagli

Il calciomercato dell'Inter registra un cambiamento di rappresentanza per il giovane calciatore Matteo Cocchi, nato nel 2007. Dopo aver avuto un agente precedente, Cocchi è stato ora affidato alla scuderia di Busardò. La decisione riguarda esclusivamente la gestione del suo percorso professionale e non coinvolge altri aspetti della sua carriera. La notizia è stata ufficializzata attraverso comunicati ufficiali del club e della nuova agenzia.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, cambio di procuratore per Matteo Cocchi: il classe 2007 sarà ora rappresentato dalla scuderia di Busardò. L’ Inter di Cristian Chivu, sempre attenta alla gestione dei propri talenti, vede muoversi le dinamiche extra-campo relative ai suoi giovani più promettenti. La notizia riguarda il futuro professionale di Matteo Cocchi, uno dei profili più interessanti del vivaio nerazzurro, pronto a una nuova fase della sua carriera. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Cocchi e la nuova agenzia: il giovane talento nerazzurro passa alla scuderia di Paolo Busardò. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, il terzino sinistro classe 2007 ha deciso di cambiare ufficialmente rappresentanza.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Cocchi cambia agenzia di procuratori: tutti i dettagli Calciomercato Inter, blitz di Ausilio in Inghilterra per questo calciatore. Tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il direttore sportivo Piero Ausilio ha osservato da vicino questo calciatore, con l’obiettivo di... Calciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa. Tutti i dettagliCalciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa.