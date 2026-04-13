Calcio toscano | scossa in Prima Categoria e il Corsanico vola

Nel calcio dilettantistico toscano, l’ultima giornata di campionato ha portato cambiamenti significativi, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie decisive e altre che hanno subito sconfitte importanti. In Prima Categoria, si sono verificati risultati che hanno influito sui posizionamenti in classifica, mentre il Corsanico ha registrato un balzo in avanti, consolidando la sua posizione. La giornata si è conclusa con diversi incontri che hanno modificato gli equilibri tra le squadre coinvolte.

Il del calcio dilettantistico toscano si è movimentato in modo netto durante l’ultima giornata di campionato, con esiti che ridisegnano i equilibri tra le categorie. Mentre il Corsanico celebra la promozione matematica in Prima Categoria all’interno del girone A di Seconda, le gerarchie della Prima Categoria subiscono una scossa importante: l’Atletico Lucca non riesce a imporsi e perde terreno rispetto alla vetta, mentre Capannori e Marlia mostrano una forza schiacciante nel meraih un trionfo convincente. Equilibri in bilico nella Prima Categoria e l’ascesa di Capannori. La lotta per la vetta della Prima Categoria Girone A ha protagonisti scenari molto diversi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio toscano: scossa in Prima Categoria e il Corsanico vola Leggi anche: CALCIO, SECONDA CATEGORIA. Big-match a Massarosa. Fuori il Corsanico Prima e Seconda categoria. Corsanico solo in vetta. Il Massarosa è in crisiDomenica di allunghi in vetta sia in Prima sia in Seconda nei gironi A in cui sono impegnate le squadre versiliesi.