Calcio femminile Italia in Serbia già con le spalle al muro Vincere per provare a dare una svolta

La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara ad affrontare il terzo impegno delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Serbia. La squadra ha bisogno di una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica e mantenere vive le speranze di qualificazione. La partita rappresenta un’occasione importante per cercare di cambiare rotta e ottenere punti fondamentali nel percorso di qualificazione.

Obiettivo vittoria. Terzo impegno per la Nazionale italiana di calcio femminile all’orizzonte nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Dopo la sconfitta contro la Svezia e il pari contro la Danimarca tra le mura amiche, la formazione allenata da Andrea Soncin ha bisogno necessariamente dei tre punti per avere ancora delle opportunità di accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata, senza dover passare dalle Forche Caudine del doppio spareggio. L’impegno ci sarà domani, alle 18:15 a Leskovac, contro la Serbia. Bisogna ritrovare quel successo che comincia a essere un po’ impolverato, ricordando l’affermazione nei quarti di finale degli Europei dell’anno scorso contro la Norvegia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Italia in Serbia già con le spalle al muro. Vincere per provare a dare una svolta LIVE Italia-Svizzera 3-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre spalle al muro, ma con l’hammer nell’ultimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL DECIMO E ULTIMO END: Italia con l’hammer a disposizione per una rimonta disperata. LIVE Italia-Cina, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per dare una svoltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro del round robin del Mondiale femminile di...