Calano vendite Volkswagen nel primo trimestre giù Cina e Nord America

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo automobilistico ha consegnato complessivamente 2,05 milioni di veicoli in tutto il mondo, segnando un calo del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando le consegne erano state di 2,13 milioni. Le vendite sono diminuite sia in Cina, che rappresenta uno dei mercati principali, sia in Nord America.

Tra gennaio e marzo 2026 il gruppo Volkswagen ha consegnato 2,05 milioni di veicoli a livello globale, in calo del 4% rispetto ai 2,13 milioni del primo trimestre dello scorso anno. La casa automobilistica tedesca ha registrato una crescita del 7% in Sud America, del 4% in Europa occidentale e dell'8% in Europa centrale e orientale che hanno "parzialmente compensato", comunica il gruppo, il declino registrato in Cina (-15%) e in Nord America (-13%). Le auto totalmente elettriche consegnate a tutto marzo sono state 200.000, in calo dell'8% rispetto al 2025. In Europa VW ha continutato a registrare numeri in crescita (+12%), con una quota di mercato nel segmento Bev che in Europa occidentale è cresciuta dal 19 al 20%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calano vendite Volkswagen, nel primo trimestre giù Cina e Nord America Leggi anche: Calano le vendite di Porsche nel trimestre, pesano Usa e Cina