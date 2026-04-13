Nel 2025, i tempi di pagamento delle imprese italiane si sono ridotti rispetto agli anni precedenti, anche se per le aziende di maggiori dimensioni si aggirano ancora oltre i due mesi e mezzo. La diminuzione rappresenta un cambiamento rispetto ai periodi precedenti, ma i pagamenti restano comunque lunghi. Questa tendenza si inserisce in un quadro di continui aggiustamenti nelle modalità di pagamento tra le imprese nel paese.

Prosegue la diminuzione dei tempi di pagamento delle imprese italiane nel 2025 pur restando superiori ai due mesi per quelle di maggiori dimensioni. L' Osservatorio pagamenti di Cerved indica che dal 2023 i tempi per il saldo delle fatture delle grandi imprese sono passati in media da 76,71 giorni di media a 73,21, circa due mesi e mezzo. Per le medie imprese passano da 65,11 a 63,20, per le piccole da 60,04 a 56,85 e per le micro da 52,26 a 50,20 (all'aumentare della dimensione cresce il periodo complessivo). Il miglioramento è dovuto all'accorciamento dei tempi concordati e non a una maggiore puntualità: i giorni medi di ritardo sono in aumento rispetto al 2024 per quasi tutte le dimensioni aziendali: passano da 10,12 a 10,45 giorni per le grandi imprese, da 7,58 a 7,68 per le piccole e da 9,50 a 10,05 per le micro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calano i tempi di pagamento delle imprese ma attesa fino a 2 mesi e mezzo

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