Cala il sipario sulla Superfinal EYBL U20 | Rens United domina e porta il titolo negli Stati Uniti

La Superfinal EYBL U20 si è conclusa domenica 12 aprile presso la palestra Piero Viola con una partita molto combattuta. La squadra Rens United ha prevalso sugli avversari e si è aggiudicata il titolo. La finale ha visto un confronto acceso e finale con un risultato chiaro. La partita ha attirato l’attenzione di molti appassionati, con un pubblico presente in gran numero.

Si è chiusa con una finale ad alta tensione e un verdetto netto la Superfinal U20 dell’Eybl, andata in scena domenica 12 aprile presso la palestra Piero Viola. A trionfare sono stati gli americani del Rens United di coach Jamaal Womack, che hanno bissato il successo ottenuto nella tappa di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: EYBL Superfinal U20 a Reggio Calabria: ecco il programma della seconda giornata Superfinal EYBL a Reggio Calabria, novità pazzesche! Di BernardoReggio Calabria è stata scelta per ospitare le Superfinal EYBL 2026, un torneo di basket giovanile di livello europeo che coinvolgerà circa 350...