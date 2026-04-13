Caffè con il recruiter per orientare chi cerca nuove opportunità

Si è svolto un incontro informale tra un candidato e un recruiter, con l’obiettivo di favorire l’orientamento di chi cerca nuove opportunità lavorative. L’appuntamento ha previsto un confronto diretto e senza formalismi, finalizzato a chiarire le aspettative e le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. L’incontro ha rappresentato un momento di scambio di informazioni, con l’intento di facilitare il percorso professionale della persona coinvolta.

UN CONFRONTO informale, ma con un obiettivo preciso: trasformare il dialogo tra candidato e recruiter in un passo concreto verso il lavoro. Nasce con questo intento “Il caffè con il recruiter”, la nuova iniziativa promossa da e-work – HR Company specializzata nella consulenza e somministrazione di lavoro per aziende e multinazionali – che per tutto il mese di marzo ha proposto incontri individuali in filiale dedicati a chi desidera confrontarsi sul proprio percorso professionale e sulle opportunità presenti nel mercato del lavoro. Gli incontri individuali sono pensati come uno spazio di dialogo diretto tra candidato e recruiter: un momento per raccontare il proprio percorso, confrontarsi sul curriculum, chiarire le competenze maturate e comprendere quali possano essere le prospettive concrete di inserimento o sviluppo professionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caffè con il recruiter per orientare chi cerca nuove opportunità Leggi anche: Un caffè con il recruiter: analisi del curriculum, competenze, il match tra profilo e domanda di lavoro Incentivi al lavoro: opportunità per chi assume ma anche per chi cerca un'occupazioneNegli ultimi anni il sistema degli incentivi al lavoro in Italia si è rafforzato con l’obiettivo di favorire l’occupazione e sostenere l’ingresso o...