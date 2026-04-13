Cade in fondo alla scarpata Muore cicloamatore di 68 anni

Un ciclista di 68 anni è deceduto dopo essere caduto in fondo a una scarpata durante una corsa. Non è stato notato al suo arrivo al traguardo, e dopo aver atteso senza vederlo arrivare, i compagni hanno deciso di cercarlo. Il recupero dell’uomo ha rivelato la tragica caduta, che si è verificata durante l’attività sportiva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’era più nulla da fare.

Non lo hanno visto arrivare al traguardo. Lo hanno atteso per un po’, poi hanno deciso di andare a cercarlo. E, purtroppo, hanno scoperto la tragedia che si era consumata: un cicloamatore di 68 anni, originario della Valnestore, è morto volando giù per una scarpata con la sua bicicletta, mentre partecipava alla Cicloturistica del Lupo. Sono stati gli organizzatori della manifestazione sportiva a chiedere l’intervento dei soccorsi, poco dopo le 15 di ieri: come detto, non vedendo arrivare il cicloamatore e temendo che potesse essere stato vittima di un incidente o che potesse essere stato colto da un malore, hanno percorso a ritroso il tracciato e hanno individuato il corpo del 68enne in fondo a una scarpata, una decina di metri sotto al livello stradale, lungo la strada provinciale 240.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade in fondo alla scarpata. Muore cicloamatore di 68 anni Scontro fra moto e bicicletta. Muore cicloamatore di 25 anniTragedia ieri in tarda mattinata lungo la strada che dalla Valcalepio sale verso i Colli di San Fermo, all’altezza di Adrara San Rocco. Farini, auto vola in fondo alla scarpata e finisce sul greto del NureSoccorsi in azione nella serata di domenica 8 marzo a Farini, dopo che intorno alle 21 è stata segnalata un'auto in fondo alla scarpata, poco dopo il...