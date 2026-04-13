Buongiorno ministro lo spettacolo con Enzo Iachetti fa tappa a Mesagne

MESAGNE - Un viaggio all’insegna della comicità e del ritmo serrato per Buongiorno, Ministro! di Jordi Galcerán, con la regia di Ferdinando Ceriani e protagonisti Enzo Iacchetti e Antonella Civale, che sostituisce Carlotta Proietti. Appuntamento il 14 aprile al Teatro Comunale di Mesagne (ore 21).🔗 Leggi su Brindisireport.it

«Buongiorno, Ministro!», la commedia con Enzo IacchettiArezzo, 22 marzo 2026 – Prosegue la stagione del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra...

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