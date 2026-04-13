Buone notizie per il Teatro d' Annunzio | si va verso il bando da 2 milioni per i lavori di messa in sicurezza

A maggio potrebbe essere bandita la gara per i lavori di messa in sicurezza del teatro d’Annunzio, con un importo complessivo di due milioni di euro. La procedura riguarda l’affidamento delle opere di manutenzione necessarie a garantire la stabilità e la sicurezza dell’edificio. La decisione si inserisce in un percorso di interventi programmati per migliorare le condizioni dell’edificio teatrale.

Potrebbe essere indetta a maggio la gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del teatro d’Annunzio. Parliamo, per la precisione, del lotto di lavori da 2 milioni di euro (già disponibili) per l’eliminazione del rischio statico e sismico della parte “bassa” del teatro: i mille posti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Cnn, per fonte pachistana presto buone notizie da entrambe le partiUna fonte pachistana ha riferito alla Cnn che presto sono attese buone notizie da entrambe le parti dopo che il Pakistan ha chiesto a Donald Trump di prorogare di due settimane la sua scadenza e all ... ansa.it

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