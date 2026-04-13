Buona prestazione contro il Grifone capolista Allo Zecchini finisce in parità Sansepolcro | moto d’orgoglio contro il Grosseto

Nel match disputato allo Zecchini, il Sansepolcro ha conquistato un pareggio contro il Grosseto, attualmente in testa alla classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 2-2, con reti di entrambi i team nel corso del secondo tempo. I dettagli delle formazioni indicano alcune sostituzioni avvenute nel corso della ripresa, ma nessun cambio di risultato finale. La sfida ha visto entrambe le squadre affrontarsi con determinazione, lasciando il punteggio invariato.

Grosseto 2 Sansepolcro 2 GROSSETO: Romagnoli, Masini (38’ st Bacciardi), Sacchini, Riccobono, Benedetti, Ampollini, Italiano (30’ st Monteverde), Brenna, Guerrini (38’st Sabelli), Regoli (14’ st Marzierli), D’Ancona (14’ st Fiorani). A disp: Marcu, Cesario, Disanto, Malva. All. Indiani. SANSEPOLCRO: Ermini, Cerbella, Omohonria, Adreani, Borgo, Baraboglia, Belli, Testerini (14’ st Stumpo), Bocci (1’ st Salvadori), Massai, Vitiello. Adisp: Bambara, Di Paola, Alunni, Polimeni,Giannini, Pieracci, Barculli. All. Palazzi. ARBITRO Mancini di Pistoia. (Miccoli-Darwish) RETI 7’ pt Belli (S), 10’pt Italiano (G), 12’ pt Benedetti (G), 20’ pt Belli rig...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Buona prestazione contro il Grifone capolista. Allo Zecchini finisce in parità. Sansepolcro: moto d’orgoglio contro il Grosseto Di Carlo: “Contro la capolista Pesaro serve una prova d’orgoglio”Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è tempo per le recriminazioni in casa Unicusano Avellino Basket. Calcio, il Forlì smuove la classifica contro il Livorno: al "Morgagni" finisce in paritàForlì e Livorno non vanno oltre al pareggio: vantaggio biancorosso all'11° su punizione con Menarini a cui risponde Peralta al 42° Nella trentunesima...