Il campionato di Bundesliga si avvicina alla sua conclusione, con il Bayern Monaco che si trova a tre punti dal titolo. Nel frattempo, il Union Berlino ha fatto notizia per aver assunto la prima donna a ricoprire il ruolo di allenatrice nella storia del massimo campionato tedesco. Il weekend decisivo si avvicina, e le partite in programma potrebbero determinare il vincitore della stagione.

Berlino (Germania) 12 aprile 2026 - Il weekend che assegnerà il titolo di Bundesliga 2025-26 è ormai dietro l'angolo salvo clamorosi ribaltoni. Il Bayern Monaco vince ancora e vede da vicino la linea del traguardo, nonostante manchino ancora cinque giornate al termine del campionato. Il ko del Borussia Dortmund in casa contro il Bayer Leverkusen vale il +12 in classifica dei bavaresi e regalerà il primo match point titolo ai giganti della Baviera già il prossimo fine settimana. Continuano a vincere Stoccarda e RB Lipsia mentre appare leggermente appannato l' Hoffenheim, superato proprio dal Leverkusen nella lotta per l'Europa. In zona retrocessione continua il dramma del Wolfsburg, la cui permanenza in massima serie appare sempre più appesa a un filo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bundesliga: Bayern a 3 punti dal titolo; storico Union Berlino: ingaggiata un'allenatrice

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