Buche a Chieti manto stradale distrutto in via Sciucchi e dintorni | Un percorso di guerra ogni volta che usciamo di casa FOTO
A Chieti, alcune strade della zona di via Sciucchi e delle vie limitrofe presentano buche e danni al manto stradale. I residenti segnalano che il percorso per uscire di casa diventa spesso difficile a causa delle condizioni delle strade, paragonandolo a un percorso di guerra. Questa segnalazione arriva da un cittadino che, senza coinvolgimenti politici, denuncia ripetutamente lo stato delle vie del quartiere.
Buongiorno, premetto che non sono candidato con nessuna lista alle prossime votazioni, ma da semplice cittadino, volevo segnalare, per l’ennesima volta, al sig. sindaco Diego Ferrara, all’assessore ai Lavori pubblici Stefano Rispoli e a tutte le persone portatrici di interesse (candidati sindaci.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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