Durante la conferenza stampa al Comunale, gli interventi sono stati più rilassati rispetto alle occasioni precedenti. Tra i presenti, il tecnico ha commentato con soddisfazione il risultato, sottolineando che la squadra ha premiato la determinazione dimostrata in campo. Non sono state annunciate novità di formazione né fatto riferimento a questioni extra sportive. La sessione si è conclusa senza tensioni o polemiche evidenti.

Gli animi erano più distesi rispetto alle ultime volte in sala stampa al Comunale e il motivo era chiaro. Bucchi si è presentato ai microfoni col sorriso dopo una vittoria fondamentale, che in casa mancava dai primi di febbraio, e che permette di restare in testa a due turni dalla fine. "Sapevamo – ha detto il tecnico amaranto – che dovevamo soltanto vincere: i jolly e i bonus erano terminati. È un successo importante e che ci dà grande gioia perché torniamo a vincere in casa dopo un periodo difficile. Questo serve sicuramente a noi come squadra ma anche per i nostri tifosi. Siamo contenti di aver dato una soddisfazione anche a loro. La prestazione il tecnico la analizza così: "Abbiamo fatto la partita che volevamo fare e che avevamo preparato: aggressivi, all’attacco, con la fame di vincere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bucchi: "Premiata la nostra fame di vincere"

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