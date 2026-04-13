Un individuo ha accusato pubblicamente un altro di comportamenti manipolatori e di aver simulato una malattia. La persona coinvolta è stata descritta come consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e come qualcuno che non avrebbe alternative in seguito alle accuse mosse. La vicenda ha attirato l’attenzione su un confronto tra le parti coinvolte, con dichiarazioni che evidenziano tensione e accuse dirette.

“È una persona consapevole della gravità di quello che ha fatto. Sa perfettamente di non avere via d'uscita processuale e sta simulando, per altro in modo grossolano e maldestro, una condizione psichiatrica che assolutamente non sperimenta” sono le parole della psicologa forense e personaggio televisivo Roberta Bruzzone in Tribunale a Roma sul colloquio avuto con Rexal Ford, di passaporto Francis Kaufmann, imputato per gli omicidi di Villa Pamphili. Lo statunitense, non presente all'udienza di questa mattina, è accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di pochi mesi Andromeda abbandonando i corpi nel parco romano di Villa Doria-Pamphili.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bruzzone punta il dito contro Francis Kaufmann: “Psicopatico che finge una malattia” | GUARDA

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