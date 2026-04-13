Un imprenditore italiano ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità che l’Australia possa iniziare a produrre Prosecco, ritenendo che l’accordo dell’Unione Europea penalizzi le aziende italiane. Ha fatto notare che mentre lo Champagne è tutelato, il Prosecco non gode della stessa protezione. Ha inoltre richiesto sgravi fiscali per affrontare le difficoltà causate dal blocco delle spedizioni.

Da Verona scrutando il mercato. Potrebbe essere questo l’orizzonte di Sandro Bottega, mister Prosecco, ma anche uno dei distillatori più importanti d’Europa. Lunghissima tradizione di famiglia che ha dovuto assumere su di sé giovanissimo per la scomparsa del padre Aldo. Passione autentica per tutto ciò che è vino, ma anche una sorta di piacere alchemico nel far funzionare alambicchi e colonne. Da cui, ecco la novità, fa uscire tre whisky italiani, anzi meglio veneti. Vigne nei territori più vocati d’Italia e un’idea di italianità che porta nel mondo con i suoi wine bar ed esportando in 148 Paesi. Cerchiamo con lui di capire dove e come va il vino italiano.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Brutto precedente se l’Australia potrà produrre Prosecco»

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