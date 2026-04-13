Brutte Storie spettacolo al Teatro IF
Quelle che ci raccontano i genitori, quelle che ci inventiamo da ragazzi, quelle che la politica e la religione ci infilano in testa, quelle d'amore che ci spezzano, e persino quelle che scriviamo per lavoro.Dietro ogni bugia, illusione o favoletta che ci fa crescere c'è sempre una brutta storia.🔗 Leggi su Romatoday.it
Teatro dei Piccoli, musiche dal mondo con il Concerto per l’Infanzia e storie di sorellanza nello spettacolo TOC TOCUn weekend di emozioni al Teatro dei Piccoli: musica dal mondo con il “Concerto per l’Infanzia” di Progetto Sonora e storie di sorellanza in “TOC...
Teatro Genovesi, terzo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di SalernoTempo di lettura: 3 minutiDomenica 22 febbraio 2026, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12/a) terzo spettacolo in concorso...