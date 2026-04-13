Brutte cadute alla Parigi-Roubaix causate dagli spettatori per Lucinda Brand e Soren Bruyère Joumard

Durante l'edizione 2026 dell'Inferno del Nord, riservata agli Under 19 e alle donne, sono avvenuti diversi incidenti lungo i tratti più famosi del percorso. Due ciclisti sono caduti a causa degli spettatori, uno nei pressi di un tratto di pavé e l’altro in un'area affollata lungo il percorso. Le cadute sono state classificate come gravi e si sono verificate a causa della disattenzione dei tifosi presenti lungo il percorso.

Durante l'edizione dell'Inferno del Nord 2026 riservata agli Under19 e alle donne, si sono verificati alcuni incidenti, anche gravi, causati dalla disattenzione dei tifosi lungo i tratti più iconici del pavé. Ad avere la peggio Lucinda Brand e Soren Bruyère Joumard hanno avuto la peggio al Carrefour de l'Arbre.🔗 Leggi su Fanpage.it Davide Donati trionfa alla Parigi-Roubaix Under23!La domenica del grande ciclismo internazionale inizia nel miglior modo possibile per i colori azzurri. Alla Parigi-Roubaix l'esordio della nuova ruota Ursus Arya G 50Difficilmente si trova un banco di prova piu` significativo della Parigi-Roubaix per testare una ruota.