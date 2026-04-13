Secondo quanto riportato da Il Difforme, Bruno Vespa sarebbe stato chiamato dall'amministratore delegato della Rai, Rossi, a seguito di quanto accaduto durante una puntata di Porta a Porta con Provenzano. Nel frattempo, il suo contratto con l'emittente è stato prorogato fino al 2028. La notizia si concentra su questa sequenza di eventi senza ulteriori interpretazioni o commenti.

Bruno Vespa pare sia stato richiamato dall'ad Rossi della Rai dopo ciò che è successo con Provenzano a Porta a Porta, ma nel frattempo il suo contratto è stato prorogato fino al 2028 Secondo quanto rivelato daDagospiasembrerebbe che dopo l’accaduto della settimana scorsa aPorta a Porta,Bruno Vespa abbia ricevuto una lettera di richiamo da parte dell’ad Giampaolo Rossi. La scena di cui si parla è quella di cui hanno tutti discusso in questi giorni quandoBruno Vespaha rimproverato in diretta il membro del Pd Provenzano alzando il tono della voce, diminuendo la distanza interpersonale e con il dito puntato. Adesso mentreVespanon vuole fare alcun passo indietro eProvenzanosi dice senza parole per l’accaduto, ci ha pensato l’ad Rossi a mandare una lettera di richiamo affinché episodi di questo genere non accadano più.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bruno Vespa richiamato dall’ad Rai Rossi: l’indiscrezione

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