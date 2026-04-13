Il centrocampista del Manchester United ha commentato l’esperienza di aver affrontato De Bruyne, definendola un privilegio. In un’intervista al Times, ha parlato della stagione della squadra e del cambiamento avvenuto con l’ingresso in panchina di Carrick. Fernandes ha condiviso anche alcune riflessioni sulle sfide affrontate e sui momenti di crescita del club durante questo periodo.

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha rilasciato un’ intervista al Times dove ha parlato della stagione che stanno vivendo i Red Devils e la rinascita avuta con Carrick in panchina. Inoltre, ha raccontato anche che i suoi giocatori preferiti sono quelli dotati di grande intelligenza calcistica, come Kevin De Bruyne. Le parole di Bruno Fernandes su De Bruyne. Proprio sul suo “collega di ruolo”, Fernandes ha dichiarato: “ Giocare contro Kevin De Bruyne è stato un privilegio, perché quando parlo di migliorare la conoscenza del gioco, puoi farlo quando vedi giocatori come Kevin e impari da lui. Quando parliamo di prendersi dei rischi e giocare comunque bene, lui è esattamente quel tipo di giocatore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bruno Fernandes: “Giocare contro De Bruyne è stato un privilegio”

De Bruyne punta alla convocazione contro il Torino (8 marzo), è tornato a Napoli quasi pronto per giocareKevin De Bruyne è tornato a Napoli e ha ricominciato a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno, dopo essere stato assente quattro mesi a causa...

Leggi anche: Napoli, il medico di De Bruyne: «Sta meglio, può giocare qualche minuto contro il Torino»