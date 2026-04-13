Brum lancia l’Academy per istruttori

Una startup ha annunciato il lancio di un'Academy dedicata alla formazione di istruttori nel settore delle autoscuole. L’obiettivo è offrire nuove opportunità di impiego e migliorare il processo di conseguimento della patente, che rimane sostanzialmente invariato dagli anni Ottanta. L’iniziativa mira a rendere il percorso più rapido ed efficace, introducendo metodi innovativi nel settore.

NUOVE OPPORTUNITÀ di impiego nel settore delle autoscuole grazie alla Brum, la startup che vuole rinnovare il percorso di conseguimento della patente fermo agli anni ‘80, rendendolo più veloce ed efficiente. Lo fa attraverso la sua piattaforma che permette di prepararsi per l’esame teorico in modo semplice e personalizzato, superare agilmente le fasi burocratiche dell’iscrizione e prenotare le lezioni di guida con istruttori certificati del proprio network. Negli ultimi tre decenni, mentre il mondo correva verso la digitalizzazione e nuove forme di socialità, il settore delle autoscuole è rimasto paradossalmente immobile, ancorato a modelli comunicativi e formativi ormai anacronistici.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Brum lancia l’Academy per istruttori Progeo lancia la sua AcademyIn occasione di Fieragricola, , ovvero competenze e intelligenza artificiale per l’allevamento del futuro, in fase di trasformazione. Leggi anche: Giovani pellettieri cercansi. E Minoronzoni lancia l’Academy