Britney Sprears l’ultimo balletto prima del rehab volontario – Il video

Una cantante nota ha pubblicato un video di un suo ultimo balletto prima di entrare volontariamente in riabilitazione. Il filmato, ripreso con il cellulare, è stato condiviso poco prima dell’ingresso nella struttura di cura. Nelle ore successive, la artista ha annunciato il suo ingresso nel centro di riabilitazione, segnando la fine di un periodo di difficoltà. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Prima un ultimo balletto davanti alla telecamera del cellulare, poi il rehab. Tutto in poche ore. Ieri Britney Spears aveva pubblicato su Instagram un video in cui si esibisce con una cappello rosso e un body nero, ma oggi è arrivata la notizia che la popstar è entrata volontariamente in una struttura di riabilitazione negli Stati Uniti. Notizia che arriva dopo settimane di crescente preoccupazione per le condizioni della cantante e segna un nuovo passaggio in una fase personale già complessa. I problemi con l’alcol e l’Adderall. Secondo le ricostruzioni concordanti dei media statunitensi, la decisione di ricoverarsi sarebbe stata presa in autonomia, anche se maturata con il supporto del suo entourage e della famiglia.🔗 Leggi su Open.online Britney Spears in rehab per disintossicarsiSecondo Tmz Britney Spears si sarebbe rinchiusa in una clinica per disintossicarsi da droga e alcol, ciò a seguito anche dell'arresto di un mese fa... Britney Spears entra in rehab dopo l’arresto: “Ha toccato il fondo”Britney Spears ha deciso di entrare in una struttura di riabilitazione, a circa un mese dall’arresto avvenuto in California con l’accusa di guida...