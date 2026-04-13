Britney Spears si ricovera in struttura per disintossicarsi

La cantante è entrata in una clinica specializzata in un momento di difficoltà personale, circa un mese dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni e problemi legati al suo benessere. La sua famiglia ha confermato il ricovero, che durerà per un periodo di tempo non comunicato pubblicamente. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali e fonti vicine alla cantante.

Britney Spears è entrata in una clinica per la disintossicazione da sostanze stupefacenti poco più di un mese dopo essere stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. La popstar 44enne – ha spiegato uno suo rappresentante ad AP – si ricoverata volontariamente nella struttura. Il 5 marzo, gli agenti della California Highway Patrol hanno ricevuto una segnalazione di una Bmw che procedeva ad alta velocità e in modo irregolare sulla US 101 nella contea di Ventura, vicino al confine con la contea di Los Angeles. Spears, in quella occasione, è stata sottoposta ai test del caso, venendo arrestata – secondo le autorità – per essersi messa al volante dopo aver assunto alcol e droghe.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Britney Spears si ricovera in struttura per disintossicarsi Britney Spears si ricovera in una clinica per disintossicarsiBritney Spears è entrata in una clinica per la disintossicazione da sostanze stupefacenti poco più di un mese dopo essere stata arrestata con... Britney Spears si ricovera volontariamente dopo il suo arresto: momento delicato per la cantanteABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione di entrare in una struttura di cura Britney Spears avrebbe scelto di ricoverarsi volontariamente in una... Britney Spears: da REGINA del pop a PRIGIONIERA del sistema | La verità sulla #conservatorship