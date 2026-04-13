La cantante è entrata volontariamente in una clinica di riabilitazione per affrontare problemi legati all'abuso di alcol e Adderall. La decisione arriva dopo un periodo complicato, durante il quale si sono susseguite notizie di difficoltà personali. La sua famiglia e i rappresentanti hanno confermato il ricovero, spiegando che si tratta di un passo necessario per la sua salute. La situazione ha attirato l'attenzione dei media e dei fan.

Nuova crisi per Britney Spears. La popstar 44enne ha deciso di ricoverarsi volontariamente in una struttura di cura per affrontare una dipendenza da sostanze. La notizia è stata confermata da un rappresentante dell’artista: la scelta è stata presa in seguito all’ultimo arresto, per guida in stato di ebbrezza, avvenuto lo scorso marzo. L'arresto a marzo e i problemi legali I retroscena: l'abuso di Adderall e il sostegno dei figli Una scelta strategica per il tribunale? L’arresto a marzo e i problemi legali Britney Spears, come confermato dai registri dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura, era stata fermata lo scorso 4 marzo 2026 dalla California Highway Patrol.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Britney Spears in rehab, ricovero volontario in clinica per abuso di alcol e Adderrall: "Ha toccato il fondo"

Britney Spears torna in rehab per abuso di alcol e droga: "Ha toccato il fondo"A quasi un mese dall'arresto per guida in stato di ebbrezza in California, Britney Spears ha deciso di tornare in rehab per provare a combattere la...

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