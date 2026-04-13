Britney Spears | dopo l’arresto la sfida per la nuova libertà

Dopo l’arresto avvenuto il 4 marzo nella contea di Ventura, in California, Britney Spears ha deciso di ricoverarsi volontariamente in una struttura specializzata per affrontare le sue dipendenze. La cantante, nota per il suo lungo percorso nel mondo dello spettacolo, ha scelto questa strada per cercare un supporto professionale. La notizia ha fatto scalpore tra i suoi fan e i media, che seguono da vicino ogni suo movimento.

La decisione di Britney Spears di ricoverarsi presso una struttura specializzata per affrontare le proprie dipendenze arriva a seguito dell’arresto avvenuto il 4 marzo nella contea di Ventura, in California. La star del pop, che all’epoca fu trattenuta nel carcere principale della zona prima di essere rilasciata dopo poche ore, è stata accusata di aver guidato un veicolo mentre era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza. Un percorso di autonomia tra gestione patrimoniale e nuove sfide personali. Il recente ingresso in clinica rappresenta un punto di svolta per la quarantatreenne, che ha cercato di ricostruire la propria indipendenza dopo quasi quattordici anni di tutela legale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Britney Spears: dopo l’arresto, la sfida per la nuova libertà Britney Spears in una struttura di cura 5 settimane dopo l’arresto: la scelta volontariaBritney Spears si è ricoverata volontariamente in un centro di riabilitazione negli Stati Uniti, secondo quanto confermato da un rappresentante della... Leggi anche: Britney Spears senza pace: l'arresto dopo la guerra con l'uomo che la perseguitava