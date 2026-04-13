Briska fiuta la droga nascosta nello scooter | arrestato un 28enne a Catania

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Catania dopo che gli agenti hanno scoperto un nascondiglio nascosto all’interno del suo scooter, ideato per occultare sostanze illegali. Durante un controllo, il veicolo è stato ispezionato e sono stati trovati degli involucri di droga nascosti in uno scompartimento segreto. La polizia ha quindi proceduto all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nascondiglio studiato per eludere i controlli. Aveva ideato un ingegnoso scompartimento segreto all’interno dello scooter per nascondere la droga ed evitare eventuali controlli. Il piano di un 28enne catanese è però fallito grazie all’intervento di “Briska”, il cane antidroga della Polizia di Stato, che con il suo fiuto ha permesso di individuare e sequestrare le sostanze stupefacenti. Il controllo nel quartiere San Cristoforo. L’episodio è avvenuto durante un servizio mirato nel quartiere San Cristoforo, dove gli agenti della squadra cinofili della Questura di Catania stavano effettuando verifiche sul territorio. Durante l’operazione, “Briska” ha segnalato la presenza di droga in uno scooter parcheggiato davanti all’abitazione del giovane.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - “Briska” fiuta la droga nascosta nello scooter: arrestato un 28enne a Catania Contromano in piazza Cavour con la droga nascosta nello scooter: nei guai pusher minorenneNel sottosella del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto marijuana, cocaina e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio I... Paternò, droga in auto e pistola nascosta in casa: arrestato un 28enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga nel quartiere “Scala Vecchia” Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze...