A Brescia, una donna si è lanciata dalla finestra insieme alle sue figlie per sfuggire a un incendio domestico ed è rimasta illesa. Nelle vicinanze, un’altra madre è rimasta intrappolata in casa con la figlia di un anno, vivendo un momento di paura. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate per mettere in sicurezza le persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e stanno accertando le cause dell’incendio.

Sono momenti di paura quelli vissuti da una mamma di 32 anni e dalle sue due bambine a Castrezzato, in provincia di Brescia. A seguito di un cortocircuito dei quadri elettrici situati nel vano scale della palazzina dove le tre vivono, è scoppiato un incendio. Il fumo ha rapidamente invaso l'intero stabile rendendo l'aria irrespirabile e impedendo ai residenti di poter evacuare utilizzando le scale. La donna, però, non si è data per vinta. Ha preso in braccio le proprie figlie, uno e due anni, e le ha fatte uscire dall'appartamento utilizzando la finestra. A rendere più "sicura" l'uscita delle piccole c'erano il tendone del bar sotto casa e, soprattutto, un 50enne che, resosi conto di quanto stava accadendo, non ci ha pensato due volte e ha contributo ad aiutare.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Brescia, si lancia dalla finestra con le figlie per salvarsi da un incendio: illese

Incendio a Castrezzato, mamma mette in salvo le figlie calandole dalla finestra. Lei poi cade sul tendone di un barCastrezzato (Brescia), 13 aprile 2026 – Momenti di paura per alcune famiglie a Castrezzato, nel Bresciano, dove nella palazzina in cui vivono, un...

Scoppia l'incendio in casa, si sveglia di soprassalto e si getta dalla finestraProtagonista della vicenda una ragazza di 24 anni che dopo un volo di alcuni metri è atterrata sull'asfalto, dolorante.