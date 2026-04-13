Brescia escursione alla caverna dei Giganti | un’avventura tra mistero mito e natura
Domenica 26 aprile si svolgerà un’escursione alla Caverna dei Giganti, situata a Caionvico. La grotta, nota anche come Grotta Tampa, si trova in un’area caratterizzata da paesaggi naturali significativi. L’evento prevede un percorso a piedi che permette di esplorare il sito, noto per le sue caratteristiche misteriose e leggende locali. La visita si rivolge a chi desidera conoscere un punto di interesse nel territorio bresciano.
Sei pronto a immergerti in una delle leggende più affascinanti del territorio bresciano? Unisciti a noi domenica 26 aprile per un’escursione indimenticabile alla scoperta della misteriosa Caverna dei Giganti (conosciuta anche come Grotta Tampa), incastonata nei meravigliosi paesaggi di Caionvico.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Escursione "La vecia via della lana, tra natura e leggende"Un’escursione ad anello di grande fascino sulle colline veronesi, nel cuore dei paesaggi più suggestivi tra la Val d’Illasi e la Val Tramigna.