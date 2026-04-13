bravi abbiamo saputo soffrire e alla fine tre punti utili e giusti

Un’altra vittoria per il Prato arriva sotto la guida del vice allenatore Giuliano Lamma, che ha preso il posto dello squalificato Alessandro Dal Canto. La squadra ha ottenuto tre punti importanti durante la trasferta a Foligno, grazie a una prestazione che ha soddisfatto l’allenatore ad interim. Dopo la partita, Lamma ha commentato con entusiasmo il risultato e l’impegno dei suoi giocatori.

Un’altra vittoria per Giuliano Lamma e i suoi. Il vice allenatore del Prato sta sostituendo al meglio lo squalificato Alessandro Dal Canto e anche a Foligno può sorridere per la prestazione sfoggiata dalla squadra. "E’ stata una giornata un po’ strana: il campo e il primo caldo probabilmente hanno limitato le due formazioni. I nostri avversari sono partiti un po’ meglio e hanno creato un paio di situazioni pericolose. Poi siamo cresciuti, trovando il gol del vantaggio e colpendo un palo. Dopo la loro espulsione, la partita si è indirizzata sui binari a noi congeniali. Probabilmente dovevamo segnare prima la rete del raddoppio per mettere in cassaforte il successo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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