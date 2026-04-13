Botev Vratsa-Lokomotiv Sofia martedì 14 aprile 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Martedì 14 aprile 2026 alle ore 17:00 si svolgerà l'ultimo turno della stagione regolare in Parva Liga bulgara, con le squadre di Botev Vratsa e Lokomotiv Sofia pronte a scendere in campo. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state svelate, mentre i pronostici sono già circolati tra gli appassionati. La partita potrebbe influire sul posizionamento finale delle due squadre e sulla possibilità di qualificarsi al gruppo Conference League.

Ultimo turno della stagione regolare in Parva Liga bulgara che vede Lokomotiv Sofia e Botev Vratsa ancora in ballo per un piazzamento nel gruppo Conference League. Stagione in linea con le aspettative per i leoni verdi che tra alti e bassi non hanno mai rischiato seriamente gli ultimi posti e sono di fatto già salvi. Difficile agguantare i playoff, servirebbe una larga vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Botev Vratsa-Lokomotiv Sofia (martedì 14 aprile 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Botev Vratsa-Lokomotiv Sofia (martedì 14 aprile 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiUltimo turno della stagione regolare in Parva Liga bulgara che vede Lokomotiv Sofia e Botev Vratsa ancora in ballo per un piazzamento nel gruppo...