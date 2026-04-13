Botev Vratsa-Lokomotiv Sofia martedì 14 aprile 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 14 aprile 2026 alle ore 17:00 si giocherà l'ultimo turno della stagione regolare del campionato bulgaro di calcio, la Parva Liga, con Botev Vratsa e Lokomotiv Sofia ancora in corsa per un posto nel gruppo di Conference League. Le due squadre si sfideranno in una partita che potrebbe determinare il loro posizionamento finale e l'accesso alle competizioni europee. Le formazioni sono ancora da definire e le quote delle scommesse sono disponibili sul mercato.

Ultimo turno della stagione regolare in Parva Liga bulgara che vede Lokomotiv Sofia e Botev Vratsa ancora in ballo per un piazzamento nel gruppo Conference League. Stagione in linea con le aspettative per i leoni verdi che tra alti e bassi non hanno mai rischiato seriamente gli ultimi posti e sono di fatto già salvi. Difficile agguantare i playoff, servirebbe una larga vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Botev Vratsa-Lokomotiv Sofia (martedì 14 aprile 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Botev Plovdiv-Lokomotiv Plovdiv (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 29 di Parva Liga bulgara ed è in programma il derby tra il Botev Plovdiv e la Lokomotiv Plovdiv, una delle rivalità più sentite del... Botev Plovdiv-Lokomotiv Plovdiv (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiTurno numero 29 di Parva Liga bulgara ed è in programma il derby tra il Botev Plovdiv e la Lokomotiv Plovdiv, una delle rivalità più sentite del...