Botev Vratsa-Lokomotiv Sofia martedì 14 aprile 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 14 aprile 2026 alle 17:00 si disputa l'ultimo turno della stagione regolare in Parva Liga bulgara, con Botev Vratsa e Lokomotiv Sofia ancora in corsa per un posto nel gruppo Conference League. Le due squadre si affrontano in una partita che potrebbe determinare le posizioni finali e le possibilità di qualificazione per le competizioni europee. Le formazioni sono ancora da definire e le quote di scommessa sono state già pubblicate.

Ultimo turno della stagione regolare in Parva Liga bulgara che vede Lokomotiv Sofia e Botev Vratsa ancora in ballo per un piazzamento nel gruppo Conference League. Stagione in linea con le aspettative per i leoni verdi che tra alti e bassi non hanno mai rischiato seriamente gli ultimi posti e sono di fatto già salvi. Difficile agguantare i playoff, servirebbe una larga vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Botev Vratsa-Lokomotiv Sofia (martedì 14 aprile 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Dobrudzha-Botev Plovdiv (martedì 14 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiUltimo turno di Parva Liga bulgara con il Botev Plovdiv che si gioca le ultime chance di entrare nel gironcino che si giocherà la Conference sul... Argomenti più discussi: Septemvri Sofia; Lok. Sofia v Beroe LIVE 09/04/2026 | Calcio; Botev Vratsa-Lokomotiv Sofia (martedì 14 aprile 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici; Botev Vratsa-Lokomotiv Sofia martedì 14 aprile 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici. Botev Vratsa-Lokomotiv Sofia (martedì 14 aprile 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/1TUhyvc #scommesse #pronostici x.com