Bosnia l’orrore dei safari umani | pagavano per uccidere i bambini
Stasera alle 19:30 su CR1, Simone Bacchetta proporrà un approfondimento dedicato a uno dei capitoli più atroci legati al conflitto in Bosnia. Il programma si focalizzerà sull’assedio alla capitale, evidenziando un episodio che ha coinvolto pratiche particolarmente cruente, tra cui il pagamento per uccidere bambini. La puntata offrirà dettagli sui fatti e le dinamiche di quegli eventi drammatici.
Simone Bacchetta condurrà stasera alle 19:30 su CR1 un approfondimento dedicato a uno degli episodi più atroci legati al conflitto in Bosnia, focalizzandosi sulla gestione dell’assedio alla capitale. L’analisi di 24minuti metterà in luce la realtà dei cosiddetti safari umani, pratiche macabre che si svolgevano dalle alture che circondavano Sarajevo. Il mercato nero della morte e i clienti occidentali. Le rivelazioni contenute nel volume scritto da Ezio Gavazzeni delineano un quadro di depravazione senza precedenti, dove la guerra veniva trasformata in una forma di intrattenimento cruento. Durante il periodo dell’assedio, almeno 250 individui provenienti da diverse nazioni dell’Occidente, tra cui molti cittadini italiani, finanziarono l’attività di cecchini appartenenti all’esercito serbo bosniaco.🔗 Leggi su Ameve.eu
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