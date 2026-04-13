Bortolo Mutti si racconta | L’Atalanta è infanzia casa Messina è stata la realizzazione professionale | il 7^ posto in A del 2005 non ce lo toglierà nessuno

L’allenatore ha condiviso alcuni ricordi della sua carriera, parlando dei luoghi che hanno segnato il suo percorso professionale e personale. Ha descritto l’Atalanta come un ambiente che considera famiglia, mentre Messina rappresenta per lui la realizzazione più significativa sul piano lavorativo. In particolare, ha ricordato il settimo posto in Serie A ottenuto nel 2005, un risultato che considera indelebile nella sua carriera.

Openda Juve, scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estate Matturro Genoa, in estate sarà addio? La decisione del Levante sul riscatto Leao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Fiorentina a caccia di punti pesanti con la Lazio: probabili formazioni, momento e punto sui giocatori in cerca di riscatto. Dentro alla situazione della Viola Padovano consiglia la Juventus: «La rosa attuale è qualitativamente mediocre.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bortolo Mutti si racconta: «L’Atalanta è infanzia, casa. Messina è stata la realizzazione professionale: il 7^ posto in A del 2005 non ce lo toglierà nessuno» Bortolo Mutti: "A Messina vincemmo la Serie B senza un campo dove allenarci"Il tecnico degli anni d’oro del calcio giallorosso lo ha dichiarato a Giovanni Remigare nel corso di "Belle Storie", il nuovo format di Stanleybet. Leggi anche: Bortolo Mutti: "Facevo il marmista. Con me Inzaghi è diventato SuperPippo"