Bonus asilo nido 2026 | disponibile la piattaforma INPS per l’invio delle domande

L’INPS ha reso disponibile la piattaforma online per l’invio delle domande relative al Bonus asilo nido 2026. Un messaggio pubblicato il 31 marzo 2026 (numero 1136) comunica l’apertura del servizio telematico dedicato alle richieste. Le famiglie interessate possono quindi accedere alla piattaforma per presentare le proprie istanze. La procedura online sostituisce le modalità di presentazione precedenti, semplificando il processo di richiesta.

Il Messaggio INPS del 31 marzo 2026 numero 1136 ha comunicato l’apertura del servizio telematico per l’invio delle domande di Bonus asilo nido 2026. La prestazione si concretizza in un contributo statale a fronte delle spese sostenute, in alternativa, per: Il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;. Forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Bonus asilo nido 2026: i requisiti. Bonus asilo nido 2026: chi deve fare domanda?. Bonus asilo nido 2026: quali sono i servizi ammessi?.🔗 Leggi su Leggioggi.it

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Bonus asilo nido 2026: aperte le domande INPS, validità estesa fino ai tre anni del bambino e importi fino a 3.600 euroDal 31 marzo l'INPS ha aperto il servizio per la presentazione delle domande di bonus asilo nido, come comunicato dall'Istituto con il messaggio n.

BONUS ASILO NIDO 2026: come richiederlo in autonomia

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Bonus asilo nido, via alle domande: le novità per avere fino a 3.600 euro di contributo x.com