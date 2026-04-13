Una scuola di danza di Bollate ha partecipato alla finale della Dance World Cup Competition a Dublino, accompagnata da Elena Sofia Cilento. La competizione ha visto coinvolti diversi giovani talenti provenienti da vari paesi e si è svolta nella capitale irlandese. La partecipazione si è conclusa con la presenza in finale di alcuni concorrenti, tra cui appunto la rappresentanza di Bollate.

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© Ilnotiziario.net - Bollate alla finale di Dublino di Dance World Cup Competition con Elena Sofia Cilento

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