Lunedì 13 aprile sono iniziati i lavori di ampliamento sulla SP244, nel territorio di San Fiorano. I cantieri interessano un tratto di circa 2,7 chilometri tra San Fiorano e Via Emilia, con l’obiettivo di migliorare la viabilità locale. La fase di intervento prevede l’avvio delle attività di cantiere lungo questa tratta stradale, mentre si attende il completamento dei lavori.

I cantieri per il potenziamento della viabilità nel territorio di San Fiorano prendono ufficialmente il via questo lunedì 13 aprile, con interventi mirati su un tratto di circa 2,7 chilometri della SP244 tra San Fiorano e Via Emilia. La modifica strutturale della carreggiata è necessaria per permettere il passaggio sicuro dei mezzi pesanti diretti all’impianto biogas situato presso Cascina Foina, una realtà gestita da A2A Agripower Spa, la medesima società che ha deciso di farsi carico dell’intero investimento economico per l’opera. Logistica e gestione del traffico nel quadrante lodigiano. percorre quotidianamente quel segmento stradale, la giornata odierna segna l’inizio di una serie di limitazioni temporanee.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco sulla SP244: partono i cantieri per l’impianto biogas

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