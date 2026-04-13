Blocco idrico in Gallura | lavori all’impianto di Oschiri da martedì
Martedì 14 aprile, i tecnici di Abbanoa effettueranno lavori di manutenzione sull’impianto di Oschiri, interrompendo temporaneamente l’erogazione dell’acqua nel settore nord dell’acquedotto di Pattada. La sospensione riguarderà esclusivamente questa zona e durerà durante le operazioni di intervento, che sono state annunciate in anticipo per permettere agli utenti di organizzarsi di conseguenza.
I tecnici di Abbanoa interverranno martedì 14 aprile sull’impianto di Oschiri, sospendendo l’erogazione dell’acqua nel ramo nord dell’acquedotto di Pattada. L’operazione mira a installare nuove apparecchiature presso il partitore Marinispa, con impatti diretti sulla distribuzione idrica in diversi comuni della zona tra le ore 6 di martedì e le 14 di mercoledì. Manutenzione straordinaria e gestione delle risorse idriche. L’intervento programmato non riguarda solo la sostituzione di componenti tecnici, ma coinvolge l’intera infrastruttura che sostiene l’idrico locale. Le lavorazioni inizieranno alle prime luci dell’alba di martedì, quando la condotta verrà messa fuori servizio per permettere ai tecnici di agire sull’impianto di Oschiri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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