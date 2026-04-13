Le squadre di Gran Bretagna e Belgio sono state le prime a qualificarsi per le fasi finali del World Group della Billie Jean King Cup, che si terranno a Shenzhen, in Cina, dal 22 al 27 settembre 2026. Le eliminatorie hanno visto anche l’eliminazione delle rappresentative di Stati Uniti e Australia, che non hanno raggiunto la fase successiva. La competizione prevede ora otto nazioni in corsa per il titolo.

Le fasi eliminatorie del World Group per la Billie Jean King Cup hanno delineato il delle otto nazioni che si sfideranno a Shenzhen, in Cina, dal 22 al 27 settembre 2026. Mentre l’Italia, dopo aver superato il Giappone, e la Cina, in qualità di ospitante, attendono il sorteggio finale, i risultati del weekend hanno sancito l’ingresso di Gran Bretagna, Belgio, Ceca, Ucraina, Spagna e Kazakistan, confermando l’assenza di Australia e USA. L’equilibrio spezzato tra Melbourne e Ostenda. A Melbourne, il sorpasso britannico è arrivato con una nettezza inaspettata. La squadra della Gran Bretagna ha messo in sicurezza il passaggio alle Finals battendo l’Australia per 3-1, grazie soprattutto alla prestazione nel doppio dove J.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BJK Cup: Gran Bretagna e Belgio volano in Cina, USA e Australia KO

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