Secondo i dati recenti, l’82% degli scambi di Bitcoin avviene in modo privato, evidenziando una crescente preferenza per le transazioni non pubbliche. Il mercato sta attraversando un cambiamento importante, con il valore della criptovaluta che si aggira intorno ai 73.000 dollari. Questa evoluzione potrebbe influenzare l’offerta e la disponibilità, creando potenzialmente uno shock nel sistema.

Il mercato di Bitcoin sta vivendo una trasformazione strutturale profonda, caratterizzata da un aumento del valore intorno ai 73.300 dollari dopo un incremento del 9% nell’ultima settimana. Mentre le quotazioni mostrano questo slancio positivo durante l’avanzare di aprile, i dati on-chain rivelano che la liquidità si sta spostando massicciamente verso i canali privati, lasciando le piattaforme di scambio tradizionali in una posizione di relativa marginalità. La fuga verso i mercati privati e il rischio di uno shock dell’offerta. Un dato tecnico emerso dall’analisi degli indicatori di mercato evidenzia come le transazioni fuori mercato (OTC) rappresentino ormai l’82,26% del volume totale di regolamento giornaliero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin: l’82% degli scambi è privato, rischio shock dell’offerta

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