L'allenatore ha commentato con soddisfazione l'andamento della partita, sottolineando che questa volta la sua squadra ha mostrato un ritmo elevato e un pressing intenso. Ha aggiunto che anche la squadra avversaria ha avuto alcune occasioni, cosa considerata normale in Serie B. La sua frase sembra voler evidenziare un miglioramento rispetto alle precedenti prestazioni della squadra.

"Stavolta avete visto la mia squadra. Ritmi alti, pressing. Poi anche la Carrarese ha avuto occasioni, ma in B è normale". Soddisfatto Pierpaolo Bisoli, alla prima vittoria in granata. Scatenato sia durante il match che in conferenza. "Folkloristico", come si definisce. Argomenta così le scelte. "Dopo aver fatto colazione il primo che ho visto è Bonetti: è un segnale, gli ho detto ‘giochi tu’. Tifa Reggiana, è di Reggio: non si aspettava di giocare, merita applausi. Lambourde rinato? Ci parlo anche per 40 minuti a fila. Devi entrare nella testa, ma non sono un mago". L’analisi torna sulla partita. "Nel secondo abbiamo arretrato il baricentro. Per ora riusciamo ad attaccare per 30 minuti, l’obiettivo è giocare i playout in questo modo ma per più tempo".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bisoli: "Stavolta avete visto la mia squadra"

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