Bisceglie albero cade e uccide Alicia Amoruso | aperta inchiesta per omicidio colposo

A Bisceglie, una giornata ventosa si è conclusa con una tragedia quando un albero è caduto e ha investito una donna, provocandone la morte. L'incidente è avvenuto in una zona pubblica e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La vittima si chiamava Alicia Amoruso. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente.

Cosa è successo a Bisceglie e come è morta Alicia Amoruso?. Una giornata di vento si è trasformata in tragedia. A Bisceglie, nel primo pomeriggio, un albero di grandi dimensioni è crollato improvvisamente, travolgendo una ragazzina di 12 anni. La vittima è Alicia Amoruso, che stava camminando in strada — secondo le prime ricostruzioni — all’uscita da scuola. L’impatto è stato devastante: la giovane è rimasta incastrata sotto il tronco e i rami, riportando gravissimi traumi da schiacciamento. I soccorsi e la corsa disperata in ospedale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. Le condizioni della ragazza sono apparse subito critiche.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bisceglie, albero cade e uccide Alicia Amoruso: aperta inchiesta per omicidio colposo Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposoAveva 12 anni Alicia Amoruso, la giovane morta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani nel nord di Bari, dopo essere stata colpita da un... Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteoUna ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento.