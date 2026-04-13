Biodiversità politica e sostenibilità | i ricercatori Albertini e Sottilotta tra i protagonisti di Humans of research
Saranno le connessioni tra scienza, decisioni politiche e sfide globali a essere messe al centro del prossimo appuntamento di Humans of Research - Le storie, in programma martedì 14 aprile alle 18 nella sala Apollo di palazzo della Penna. L’incontro, intitolato “Scelte per il futuro: biodiversità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: "Humans of research": vite e storie di ricercatori italiani in mostra a Palazzo della Penna
Leggi anche: Mostre, “Humans of Research": i volti della ricerca negli scatti di Marco Giugliarelli