Biodiversità politica e sostenibilità | i ricercatori Albertini e Sottilotta tra i protagonisti di Humans of research

Da perugiatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno le connessioni tra scienza, decisioni politiche e sfide globali a essere messe al centro del prossimo appuntamento di Humans of Research - Le storie, in programma martedì 14 aprile alle 18 nella sala Apollo di palazzo della Penna. L’incontro, intitolato “Scelte per il futuro: biodiversità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: "Humans of research": vite e storie di ricercatori italiani in mostra a Palazzo della Penna

Leggi anche: Mostre, “Humans of Research": i volti della ricerca negli scatti di Marco Giugliarelli

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.