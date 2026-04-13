Biglietto a 6 euro per vedere l’Under 16 regionale | Follia La società | Necessario per auto-finanziarci

Una società sportiva ha deciso di far pagare 6 euro l’ingresso per una partita della categoria Under 16 regionale, suscitando reazioni di incredulità. Un rappresentante ha commentato che si tratta di una misura necessaria per autofinanziarsi, mentre un altro ha descritto la decisione come una “mostruosità” e una “follia”. La scelta ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, con opinioni contrastanti sulla questione.

“Una mostruosità, una follia”. Angelo Roversi ha così definito la decisione della società Asd Azzano Calcio di far pagare 6 euro il biglietto d’ingresso per la partita della categoria Allievi Under 16 regionale. Genitore di uno dei ragazzi del Rezzato Calcio, squadra ospite del match giocato nella mattina di domenica 12 aprile, ha pubblicato la ricevuta d’acquisto con un lungo post social, muovendo pesanti critiche alla società bergamasca. Il post è diventato presto virale. “Quando ero ragazzino, il pallone era gratis. Giocavo, mi divertivo, facevo tornei internazionali in strutture che oggi ci sogniamo, con kit completi e funzionanti. Non ho mai sborsato una lira.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La fuga di Munir dall’Iran, ha viaggiato in auto per 16 ore verso la Turchia: “È stata una follia”Munir ha raccontato come ha fatto a lasciare l'Iran dopo gli attacchi congiunti di Israele e Usa.

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