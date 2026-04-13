Biglietti per concerti mai arrivati | annuncio falso dalla Svizzera truffa da 1.360 euro

Un giovane ha subito una truffa online dopo aver acquistato biglietti per concerti che si sono rivelati inesistenti. L’annuncio, proveniente dalla Svizzera, prometteva biglietti che non sono mai stati consegnati. La somma sottratta ammonta a circa 1.360 euro. Le autorità stanno indagando sul caso e stanno cercando di risalire all’identità degli autori dell’inganno.

Un annuncio online per acquistare biglietti di concerti che in realtà non esistevano. Così un giovane è stato truffato e ha perso circa 1.360 euro.I carabinieri della stazione di Meda, al termine di un’attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 29enne residente a Tollo, nel.🔗 Leggi su Quicomo.it Truffa del falso carabiniere da 25mila euro a Roma, arrestato un 25enneTempo di lettura: < 1 minutoLe aveva fatto credere, spacciandosi al telefono per un maresciallo di carabinieri, che sua figlia aveva provocato un... Biglietti per Bad Bunny a Milano: così funziona la truffa del falso FanSaleticL'acquisto di biglietti per eventi di grande richiamo è divenuto un processo complesso e, nel caso di artisti con un'elevata...