Bigenitorialità negata la denuncia del siracusano Aldo Raina | Non vedo più mia figlia

Un uomo di Siracusa ha denunciato di non poter vedere più sua figlia, affermando che gli è stato negato il diritto alla bigenitorialità previsto dalla legge 542006. La denuncia è stata raccolta dal comitato per la Difesa della Bigenitorialità, che si occupa di tutelare i diritti dei genitori nel caso di accessi e affidamenti dei figli. La situazione riguarda un padre che si trova in difficoltà nel mantenere il rapporto con la figlia.

Il comitato per la Difesa della Bigenitorialità raccoglie la denuncia di un padre siciliano a cui è stato negato il Diritto alla Bigenitorialità sancito dalla Legge 542006. "Si tratta - si legge in una nota - di un padre che attraversa l’Italia ogni mese nel tentativo di vedere la figlia: da.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Boniek: «Spalletti lo vedo male, non dorme. La stella negata allo Stadium? Non mi interessa più»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». A Trepuzzi Gero Grassi presenta “Aldo Moro: la verità negata”TREPUZZI - Un incontro per ricordare la figura di Aldo Moro e riflettere sugli aspetti della sua storia: a Trepuzzi, venerdì 27 febbraio, alle 18,...