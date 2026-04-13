Biella fermato l’ubriaco in via Cottolengo | denuncia per il gesto

A Biella, un uomo di 47 anni è stato fermato ieri dai carabinieri in via Cottolengo. È stato sorpreso mentre urinava in un’area pubblica e successivamente denunciato per il comportamento. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel pomeriggio, senza ulteriori conseguenze per l’uomo. La vicenda si è conclusa con la segnalazione alle autorità competenti e il deferimento per il gesto compiuto.

Un uomo di 47 anni, residente nel territorio biellese, è stato fermato dai carabinieri ieri in via Cottolengo a Biella dopo essere stato sorpreso a urinare in pieno spazio pubblico. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato immediatamente a seguito della segnalazione ricevuta da un passante che aveva notato il comportamento del soggetto, che appariva in evidente stato di ebbrezza. L’intervento delle forze dell’ordine e l’identificazione del soggetto. La dinamica del fatto si è concentrata nelle vie del centro cittadino, dove la tempestività della segnalazione ha permesso ai militari dell’Arma di giungere sul posto con rapidità. Una volta raggiunta la posizione indicata, i carabinieri hanno proceduto all’identificazione dell’uomo, confermando lo stato di alterazione dovuto al consumo di alcol.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, fermato l’ubriaco in via Cottolengo: denuncia per il gesto Biella, microcriminalità in aumento: fermato giovane per furto all’Esselunga, carabinieri al lavoro.Un giovane di 21 anni, di origine straniera, è stato fermato ieri pomeriggio, mercoledì 11 febbraio 2026, all'interno del supermercato Esselunga di... Incidente a Napoli, due donne morte al Corso Garibaldi. Fermato il conducente: era ubriacoNella serata di oggi, in un tragico incidente stradale due donne hanno perso la vita a seguito di un violento investimento avvenuto in Corso...